Premjerė – prieš Žemaitaičio siūlymą: net nėra apie ką šnekėti

„Tikrai ne, tikrai ne (nepritarčiau – ELTA). Ir čia, man atrodo, net nėra apie ką šnekėti“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Ruginienė.
„Apie tai nėra net kalbos. Man atrodo, sunkiai iškovojome nepriklausomybę, kartu kūrėme Lietuvą iš naujo, nuo nulio. Sukurta Konstitucija ir Konstitucinis Teismas. Tą reikia gerbti. Tai yra pamatiniai valstybės dalykai ir tiesiog net nenoriu diskutuoti kita linkme“, – pabrėžė premjerė.
Paklausta apie tokią idėją pasiūliusį koalicijos partnerį, Vyriausybės vadovė juokavo, kad R. Žemaitaičiui derėtų mažiau laiko leisti socialiniuose tinkluose.
„Koalicijos partneris kai kada... Kaip čia diplomatiškai pasakyti... Koalicijos partneris mėgsta su jumis bendrauti. Kaip kažkas sakė kažkada, kad gal šiek tiek reikėtų atimti socialinius tinklus“, – juokėsi socialdemokratė.
Tuo metu pasiteiravus, ar sutinka su R. Žemaitaičio mintimi, esą KT yra pernelyg politizuotas, I. Ruginienė nurodė kol kas taip nemananti.
„Kol kas to nejaučiu. Bet, matyt, mums, kaip politikams, jeigu iš tikrųjų yra tam tikras nerimas ar baimė, tai reikia dėti dar griežtesnius saugiklius, formuojant pačią Konstitucinio Teismo sudėtį. Matyt, reikia griežčiau į tai žiūrėti ir galėtų Remigijus Žemaitaitis teikti tokį pasiūlymą“, – paaiškino ji.
ELTA primena, kad antradienį „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų naikinti.
Seimo nario priesaiką sulaužiusio politiko teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.
Tokią iniciatyvą įvertinusi teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigė, kad R. Žemaitaičio idėja yra fantasmagoriška.
Tuo metu kandidatai į KT teisėjus Artūras Driukas bei parlamentaras Julius Sabatauskas taip pat apie „aušriečio“ siūlymą atsiliepė kritiškai. Pasak A. Driuko, tai yra marginalinė idėja, kuri „turėtų numirti“. Tuo metu J. Sabatauskas tvirtino nematantis poreikio naikinti KT.
KT sudaro devyni teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Naujausi komentarai