Ruginienė nežada atsistatydinti

„Laukiate?“ – Pakruojyje, žurnalistų paklausta, ar nežada atsistatydinti, sureagavo I. Ruginienė.
„Kokia aš būčiau premjerė, jeigu susidūrusi su pirmais sunkumais iš karto bėgčiau į krūmus ir uždaryčiau duris? Tai, kad ir kaip būtų sunku, šitas pareigas priėmiau atsakingai ir dirbsiu, negailėdama jėgų, kad Lietuva jaustųsi saugiai“, – pažymėjo ji.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimui patvirtinus socialdemokratės I. Ruginienės Vyriausybės programą, prisiekė bei oficialiai darbą pradėjo naujasis Ministrų kabinetas.
Nuo 20-osios Vyriausybės priesaikos jau pasikeitė du ministrai – savaitę kultūros ministro poste dirbusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių pakeitė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu į kivirčus su Vyriausybės vadove įsivėlusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę lapkritį pakeitė socialdemokratas Robertas Kaunas.
