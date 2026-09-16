Prezidentas: niekas ant sienos nėra išraižęs, kad JAV kariai bus Lietuvoje

„Išraižęs sienoje vinimi, kad JAV kariai bus Lietuvos teritorijoje, nėra niekas, bet ir nereikia sienos gadinti. Užtenka, pirmiausia, politinio pripažinimo, kurį Jungtinės Amerikos Valstijos siunčia įvairiais kanalais – kad Jungtinės Amerikos Valstijos traktuoja šį regioną kaip tikrai labai svarbų strateginiu požiūriu“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė G. Nausėda.
„Iš to galima daryti logišką išvadą, kad Jungtinių Amerikos Valstijų dėmesys pergrupuojant jų karines pajėgas Europoje nuo šito regiono tikrai neturėtų būti atitrauktas“, – kalbėjo jis.
Anksčiau trečiadienį šalies vadovas išreiškė lūkestį, jog visi atsakymai dėl JAV karių rotacijos Lietuvoje bus aiškūs iki spalio pabaigos.
G. Nausėda dėl to visuomenę ragino būti kantriai.
„Suprantu, kad žmonės jau prarado kantrybę laukti to galutinio sprendimo ir rezultato. Bet galiu tiktai paprašyti dar šiek tiek kantrybės. Palaukime keletą savaičių ir, tikiuosi, tuos atsakymus mes gausime“, – teigė prezidentas.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda teigė daugiau atsakymų šiuo klausimu laukiantis po JAV viešėsiančio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).
JAV šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, Lietuvoje liko nedidelė jų dalis.
Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis rugpjūtį tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukia teigiamų signalų dėl JAV karių buvimo šalyje.
Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Naujausi komentarai