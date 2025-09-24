Prezidentas išgirdo Ruginienės pažadą dėl kandidato į kultūros ministrus

„Prezidentas girdi ir supranta kultūros srities bendruomenių rūpestį dėl bendros situacijos, mūsų visų rūpestį, kadangi prezidentas vertina šį bendruomenės nerimą, šalies vadovui buvo svarbu išgirsti kandidato siekį būti atviru dialogui su kultūros bendruomene, įgyti jos pasitikėjimą“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė prezidento patarėjas Mindaugas Bundza.
„Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimą dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu“, – teigė jis.
M. Bundzos teigimus, kandidatas į ministrus pristatė norą tęsti Šarūno Biručio vadovautos ministerijos programą.
Anot patarėjo, prezidentas išgirdo ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažadą padėti I. Adomavičiui.
