Siūlo už 180 tūkst. eurų „išpirkti“ kultūros ministro postą iš „Nemuno aušros“

A. Zuoko teigimu, tai įmanoma pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymą. Šiuo metu partijų finansavimą reglamentuojantis teisės aktas vadinasi Politinių organizacijų įstatymu.
„Išpirkimo“ kaina – 180 tūkst. eurų, tai yra apytikslis kultūros ministro atlyginimas iki šios Seimo kadencijos pabaigos. Ši suma galėtų būti surinkta iš kultūros bendruomenės, peticiją pasirašiusiųjų ir kitų žmonių, paaukojus po dešimt eurų partijai „Nemuno aušra“, – pranešime cituojamas parlamentaras.
Jo teigimu, atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos socialdemokratų partijai ir jos premjerei Ingai Ruginienei.
„Kultūros ministerija tampa tarsi antraeilė institucija, o ministru siūlomas galbūt sėkmingas verslininkas, tačiau visiškai kultūros laukui nežinomas žmogus. Tokios situacijos nebūtų, jei kandidatas bent jau būtų patyręs kultūros srityje ar dalyvavęs viešose kultūros politikos diskusijose“, – tvirtina A. Zuokas.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ pasiūlyta ir I. Ruginienės prezidentui pateikta I. Adomavičiaus kandidatūra piktinasi kultūros bendruomenė. Ji taip pat inicijavo apie 40 tūkst. žmonių pasirašytą peticiją, kuria raginama neskirti „aušriečių“ kandidato ministru.
Kultūrininkai ketvirtadienį prie Prezidentūros taip pat žada rengti protesto akciją.
Savo ruožtu A. Zuokas valdantiesiems socdemams siūlo surengti viešą internetinį balsavimą renkantis tarp dabartinio laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio ir paskirtos, bet pareigų nepradėjusios eiti Vaidos Aleknavičienės.
Ją prezidentas paskyrė po rugpjūtį pasirašytos naujos koalicijos sutarties, pagal kurią Kultūros ministeriją kuravo socialdemokratų partija.
Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant šalies vadovą tenkinančių kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus, šią savaitę įvyko mainai atsakomybių sritimis: „aušriečiams“ atiteko Kultūros, o socialdemokratams – Energetikos ministerija.
