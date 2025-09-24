Kandidatas į kultūros ministrus susigraudino ir emocingai kalbėjo ne tik apie senelį

„Tokią kultūrą reikia saugoti, tai yra mūsų pagrindai“, – graudindamasis kalbėjo kandidatas į kultūros ministrus.
„Aš norėčiau, kad išsaugotumėme tokią kultūrą. Kad surastumėte laiko ir aplankytumėte mano senelį, pasišnekėtume apie tai, ką jis turi savo“, – sakė jis.
Tęsdamas savo pasakojimą, I. Adomavičius tvirtino antradienio rytą prieš spaudos konferenciją Prezidentūroje sutikęs buvusį bendraklasį, buvusį istorijos mokytoją, kurie jam išreiškė palaikymą. Politikas pažymėjo, kad sulaukė ir daugybės draugų menininkų skambučių, kurie linkėjo jam sėkmės.
Kalbėdamas žurnalistams, jis atkreipė dėmesį ir į kultūros bendruomenės atstovų platinamą peticiją dėl jo kandidatūros.
„Ar nebus tie 40 tūkst. pasirašiusių peticiją burbulas to, ko mes nežinome? Ar tai opozicija, ar kiti žmonės, kurių mes negalime patikrinti? Ir tai iškreipia visą visuomenės formatą. Nes aš matau žmones“, – toliau kalbėjo jis.
Savo kalboje kandidatas užsiminė ir apie kultūros svarbą regionuose.
„Kiek yra daug darbo žmonių, kurie dirba paprastą darbą. Yra suvirintojai, yra kepėjai, yra virėjai, yra statybininkai. Bet jie vakare grįžta, atsisėda savo garažiuke, atsidaro molbertą ir tapo. Kiti žmonės stengiasi kurti, bet yra paprastesni, jei nėra tokie išdidūs“, – pasakojo „aušrietis“.
Taip pat I. Adomavičius leido suprasti, kad prieš porą dienų minėtos kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osios gimimo metinės nepelnytai nublanko dėl užvirusių diskusijų dėl Kultūros ministerijos ateities.
„Prieš dvi dienas buvo 150 metų Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Rugsėjo 22 d. Ji niekados negrįš atgal. Niekados. Bet kažkoks visuomenininkas, kažkoks žmogus sugalvojo tą paversti į paprasčiausią... Aš su paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra toks iškilus kaip Čiurlionis?“ – emocijų kalbėdamas neslėpė jis.
„Jeigu būsiu kultūros ministras, būsiu visos Lietuvos, visų pasaulio lietuvių kultūros ministras. Ir Kultūros ministerija ne veltui tapo šiandien labiausiai matoma – dėl to, kad kažkas joje gali pasikeisti“, – kalbą apibendrino I. Adomavičius.
