Premjeras: Rusija siekia skleisti baimę, bet mes nedrebame

Jis taip pat pabrėžė, kad nors rizika dėl Rusijos atakų prieš NATO išlieka, grėsmės lygis nėra nei stipriai išaugęs, nei sumažėjęs.
„Rusija siekia skleisti baimę ir skaldyti mūsų visuomenes, tačiau jai tai nepavyks. Mes nedrebame, mes nevirpame. Mes darome tai, ką privalome daryti“, – spaudos konferencijoje Briuselyje antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Mes investuojame į savo gynybinius pajėgumus ir mes tai tęsime“, – pridūrė premjeras.
Taip Lietuvos Vyriausybės vadovas kalbėjo po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute).
„Manau, būtina įvardyti visuomenei, jei kyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teigti, štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kažkas įvyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi? Iš tikrųjų tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, pastaraisiais mėnesiais Europos valstybės susiduria su daugiau Rusijai priskiriamų sabotažo aktų, rusiški bepiločiai orlaiviai pažeidinėja rytinių NATO valstybių oro erdvę.
Markas Rutte: Lietuva ne tik vykdo įsipareigojimus, bet ir nustato NATO finansavimo standartus
„Lietuva yra pavyzdys, kaip reikia investuoti į gynybą. Šiemet tikimasi, kad pagrindinėms gynybos reikmėms skirsite 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto. Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus standartus“, – spaudos konferencijoje Briuselyje antradienį sakė M. Rutte.
Pasak M. Rutte, kartu su sąjungininkėmis Lietuva padeda kurti stipresnę Europą stipresnėje NATO.
„Europos sąjungininkės ir Kanada didina pastangas, daugiau investuoja, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Dėl to NATO tampa stipresnė, o Lietuva – saugesnė“, – pabrėžė jis.
BNS rašė, jog Lietuva šių metų biudžete gynybai yra numačiusi skirti 5,38 proc. BVP, arba apie 4,8 mlrd. eurų.
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