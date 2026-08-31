Premjeras: artimiausiu metu bus organizuojama koalicinė taryba

„Buvo proga pasikalbėti, apsikeisti nuomonėmis. Sutarėme, kad artimiausiu metu bus organizuojamas ir koalicijos tarybos formatas, įtraukiant partijų atstovus koalicijos sudėtyje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Sinkevičius.
„Galėtume platesniame rate aptarti tai, kas mums rūpi, suprotokoluoti ir vėliau realizuoti“, – akcentavo jis.
Pirmadienį vyko darbiniai koalicijos partnerių M. Sinkevičiaus, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Virginijaus Sinkevičiaus bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Aurelijaus Verygos pietūs.
Ministro pirmininko teigimu, susitikime buvo aptarta artėjanti Seimo rudens sesija, biudžetas ir kiti klausimai.
Tiesa, susitikime nedalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
Sako dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija dėl VRK narės
M. Sinkevičius sako dar nespėjęs susipažinti su žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, jog prieš 2024 metų Seimo rinkimus teisininkė, dabartinė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ su nario mokesčiu susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta, tačiau kol kas nereikia užbėgti įvykiams už akių.
„Tikrai nežinau tų visų aplinkybių, ar buvo privalomumas deklaruoti, turbūt, toks buvo ir kodėl tai nebuvo padaryta. Man reikėtų šiek tiek daugiau laiko susipažinti su situacija, kad kompetentingai pakomentuoti, o ne tik palikti teisinės interpretacijos, nuomonės aspektą“, – po susitikimo su koalicijos partneriais teigė premjeras.
„Aš manau, kad situacija bus įvertinta ir galimo supainiojimo interesų ar persidengiančio atstovavimo ir VRK, ir konsultavimo teisinių paslaugų. Bet aš neužbėgčiau įvykiams už akių, kadangi nežinau dar tos situacijos, tai nesijaučiu labai drąsus komentuoti, nes reikia faktų ir duomenų, kas ten iš tikrųjų yra įvykę“, – akcentavo jis.
Prabilo apie žmonos įdarbinimo aplinkybes
M. Sinkevičius sako, kad niekaip nėra susijęs su savo sutuoktinės Aistės Sinkevičienės įdarbinimu Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiame „Raudondvario dvare“.
„Suprantu, kad čia yra kažkokia spekuliacija, neva aš kažkaip susijęs su įdarbinimo aplinkybėmis, bet aš niekaip nesusijęs su tomis aplinkybėmis“, – žurnalistams pirmadienį sakė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad LRT Tyrimų skyrius paskelbė, jog ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame „Raudondvario dvare“.
Nurodoma, kad A. Sinkevičienė dvare dirba 0,5 etato viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Tiesa, jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotoja apie tokią kolegę teigė nežinanti. Pasak jos, dvare nėra konkretaus žmogaus, atsakingo už ryšius su visuomene, jais rūpinasi įstaigos vadovė.
M. Sinkevičiaus sutuoktinė Kauno rajono savivaldybėje dirba nuo 2013 metų. 2023 metais grįžusi iš motinystės atostogų, ji tapo Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiąja specialiste, o 2024 metų liepą – be konkurso paskirta skyriaus vedėja.
A. Sinkevičienės pajamos pernai viršijo 73,5 tūkst. eurų. Maždaug ketvirtadalį šios sumos ji gavo už darbą „Raudondvario dvare“.
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