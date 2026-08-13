Premjeras apie kunigų pedofilijos skandalą: noriu labai aiškiai pasakyti

„Tikiuosi atviro ir konstruktyvaus Bažnyčios bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir pasirengimo atsakyti ne tik į klausimą, kas galėjo padaryti nusikaltimus, bet ir į svarbų klausimą – ar visais atvejais buvo imtasi pakankamų priemonių, kad galimas smurtas būtų laiku pastebėtas, užkirstas jam kelias ir apie jį būtų informuotos atsakingos institucijos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį pareiškė Vyriausybės vadovas.
Savo ruožtu Vyriausybė, anot M. Sinkevičiaus, turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose.
„Jeigu yra spragų, jas turime užkardyti“, – sakė jis ir ragino žmones, patyrusius seksualinį smurtą, nebijoti kalbėti.
Jeigu yra spragų, jas turime užkardyti.
Anot premjero, šiandien svarbiausia galvoti apie nusikaltimų aukas, „vaikus, kurių pasitikėjimu galėjo būti pasinaudota, ir apie žmones, kurie tokios patirties pasekmes gali nešiotis visą gyvenimą“.
„Seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Nėra pareigų, autoriteto, institucijos ar statuso, kurie galėtų tapti apsauga nuo atsakomybės. Konkrečias aplinkybes turi nustatyti teisėsauga ir teismas. Tačiau valstybės pareiga yra užtikrinti, kad nė vienas galimas nusikaltimas nebūtų nutylėtas, nė viena auka nebūtų palikta viena, o institucijos reputacija niekada nebūtų iškeliama aukščiau žmogaus ir vaiko saugumo“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
Be kita ko, premjeras akcentavo, kad šis atvejis – nėra klausimas apie tikėjimą ar puolimas prieš Bažnyčią ir tikinčiuosius.
„(Tačiau – BNS) pagarba Bažnyčiai negali reikšti tylos. Priešingai – moralinis autoritetas įpareigoja kelti aukščiausius atsakomybės standartus“, – nurodė jis.
L. Alsys apie kunigų pedofilijos skandalą: norėčiau atvirumo iš Bažnyčios
Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad svarbiausias dalykas, kurio norėtųsi šiuo metu, yra Bažnyčios atvirumas.
„Žinia šokiruoja. Tai yra šiandieninei visuomenei turbūt nesuvokiami dalykai. Man, kaip ministrui, kaip trijų vaikų tėvui, svarbiausia, ko aš norėčiau, tai atvirumo iš Bažnyčios – aiškių deklaracijų, ko jie ėmėsi, kaip reagavo, ar turėjo žinių apie kažkokias galimas indikacijas, kad kažkas vyksta Bažnyčioje“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė L. Alsys.
Ministras pridūrė pasigendantis atviro Bažnyčios dialogo ir su tikinčiųjų bendruomene, ir su plačiąja visuomene.
„Tokios istorijos jos yra nedovanotinos, visiškai neatitinkančios šiandieninio gyvenimo moralinių standartų, tai norėtųsi, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų“, – kalbėjo Kultūros ministerijos vadovas.
„Labiausiai gaila tų žmonių, kurie tai patyrė ir daugelį metų buvo apgaubti tokio šydo, kurį nesinorėtų sužinoti, kad kažkas dangstė“, – pabrėžė L. Alsys.
Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir Ryšardas Peciunas.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)