Premjeras apie droną: Rusijos paleistas į Rusiją ir nuskrido

„Nėra tokio aiškumo, yra tam tikros prielaidos. (…) Yra elektromagnetinės kovos priemonės, kurių, žmonių kalba, tikslas yra išdeginti mikroschemas ir tą droną paveikti, kad jis kažkur nuskristų ne ten, kur prognozuota“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak jo, specialistai iš pirminio vertinimo mano, kad drono kryptį ir koordinaciją lemiančios mikroschemos galėjo būti paveiktos.
„Tai reiškia, kad daroma prielaida, jog jis buvo paveiktas ir jo skridimo trajektorija, ir kryptis buvo ne ta, kuri buvo, sakykime, užprogramuota“, – teigė premjeras.
M. Sinkevičiaus teigimu, tikslesnės aplinkybės turėtų paaiškėti vėliau.
„Pats turinys, iš kur jis paleistas, kur jis buvo nukreiptas arba kas buvo taikinys, paaiškės šiek tiek vėliau. Turbūt tam gali prireikti ir daugiau nei savaitės“, – sakė jis.
Premjeras taip pat pakomentavo prezidento Gitano Nausėdos išsakytą mintį, kad Rusija galėjo tyčia leisti suklaidintam dronui skristi į Lietuvą.
„Prezidentas teigė, kad yra prielaidos, jog tai yra rusiškos kilmės dronas, paleistas su tikslu atakuoti Ukrainą. Bet paveiktas elektromagnetinės kovos priemonių, tai yra paveiktos mikroschemos, ir likimo ironija, kad Rusijos paleistas (dronas – ELTA) į Rusiją ir nuskrido. Tai nereiškia, kad tai buvo Rusijos sąmoningas veikimas su tokia prognozuojama baigtimi“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis pažymėjo, kad detalesnį tyrimą atlieka Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD).
„Detales ir tą procesą organizuoja Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas, tai jie turbūt geriausiai ir pakomentuos, kiek tai truks, ką jie gali ir ką jie nustatė“, – sakė premjeras.
Kaip skelbta, antradienio naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas.
Droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai, jam sunaikinti buvo pasitelkta raketinė ginkluotė.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti neutralizuotas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos. Trečiadienį Užsienio reikalų ministerija dėl incidento įteikė šaliai griežto protesto notą dėl valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad numuštas dronas turėjo sprogmenį. Jis buvo neutralizuotas.
Savo ruožtu prezidentas G. Nausėda sakė, jog antradienio naktį į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Prezidentas taip pat įvardijo kitą galimą šių incidentų priežastį – sąmoningą dronų nukreipimą nuo kurso į Baltijos šalių ar Lenkijos teritoriją, siekiant palaikyti įtampą visuomenėje.