Pradėjo rinkti parašus Palucko apkaltai

Pasak konservatorių frakcijos seniūno Mindaugo Lingės, vien TS-LKD parlamentarų parašų neužteks, todėl projektą galės pasirašyti visi Seimo nariai.
„Yra ne viena priežastis manyti, kad G. Paluckas sulaužė priesaiką, pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, sąžiningumo principą, nevykdė įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, delsdamas visiškai atlyginti jam teismo priteistą padarytą žalą“, – teigia M. Lingė.
Kaip teigiama konservatorių inicijuojamame dokumente, yra pagrindo manyti, kad G. Paluckas, eidamas Seimo nario pareigas ir tuo pačiu metu sistemingai spręsdamas savo privataus verslo klausimus, atlikdamas įvairias funkcijas, veiksmus savo privačioje įmonėje „Garnis“, kurią įsteigė eidamas parlamentaro pareigas, nevykdydamas ir negerbdamas Konstitucijos, siekė asmeninės naudos sau ir taip šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
„Šioms aplinkybės išsiaiškinti svarbu Seime įsteigti specialią komisiją, pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti“, – sako TS-LKD frakcijos seniūnas.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas rugpjūčio pradžioje pranešė paliekantis premjero postą ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
Teisėsauga atlieka du ikiteisminius tyrimus dėl jo verslo, taip pat visuomenei keliant klausimus dėl jo dalyvavimo versle, ryšių su tam tikrais verslininkais, pamirštos atlyginti žalos Vilniaus savivaldybei.
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad ekspremjeras yra nutaręs ilgainiui apskritai trauktis ir iš politikos.
Viktorija Čmilytė–Nielsen: liberalai prisidės
Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad prie iniciatyvos prisidės ir liberalai.
„Taip, ketiname prisidėti prie šitos iniciatyvos“, – BNS ketvirtadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Mes atskiro dabar frakcijos pasitarimo tuo klausimu neturėjome prieš šiandienos rytą, bet anksčiau, kada diskutavome apie tai, o tai buvo prieš G. Paluckui atsistatydinant, pasitraukiant iš premjerų, palaikymas (frakcijoje – BNS) šiai iniciatyvai buvo, tai manau, kad jį turėsime ir dabar“, – teigė ji.
Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų. Konservatoriai Seime turi 28 parlamentarus, liberalai – 12.
Pasak V. Čmilytės-Nielsen, G. Paluckui atsistatydinus iš premjero pareigų, dėmesys buvo nukreiptas į kitas politines aktualijas, tačiau klausimai apie jo verslus lieka neatsakyti.
„Normalu, kad jam atsistatydinus, šiek tiek kiti politiniai įvykiai užgožė tą ankstesnę iniciatyvą, bet tai nėra interpeliacija, tai yra tiesiog klausimas dėl apskritai Seimo nario mandato ir aktyvaus veikimo versle suderinamumo, kas yra akivaizdu, nėra suderinama“, – teigė politikė.
„Tie klausimai nėra išsklaidyti, kaip tik atvirkščiai, jie vis rimčiau atrodo, ta jo sąsaja, kuri Seimo nariui nėra leidžiama, tai dėl to palaikysime“, – kalbėjo ji.
V. Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad inicijavus apkaltą buvusiam premjerui, tolimesni veiksmai priklausys ir nuo valdančiųjų.
„Kad šitas klausimas ne vien tiktai būtų inicijuotas, bet ir judėtų Seime, jam vis tiek reikia, kad susiburtų dauguma. Ir štai čia opozicija gali inicijuoti, tačiau rezultatas priklauso ir nuo pozicijai priklausančių politikų apsisprendimo“, – akcentavo liberalų lyderė.
