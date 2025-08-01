Tyrime dėl „Garnio“ – dar keturi įtariamieji

Iš viso šioje byloje įtarimai yra pateikti penkiems žmonėms.
Įtariamųjų tarnyba neįvardija, bet trečiadienį „LNK Žinios“ pranešė apie ekspremjero brolio Dano Palucko sulaikymą. Jo žmona yra tyrime figūruojančios įmonės „Dankora“ savininkė.
Tyrime taip pat įtariamas „Dankoros“ vadovas Kostas Mikalajūnas.
FNTT teigia, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo, galimo papirkimo bei kyšininkavimo, įtariant, jog veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Byloje figūruoja epizodai, susiję su „Garnio“ gauta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola iš valstybinio plėtros banko ILTE ir „Dankoros“ galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europine parama.
Kiti epizodai kol kas neviešinami.
FNTT nurodo, tiriant bylai reikšmingas aplinkybes tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau dešimt kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
Galutinis įtariamųjų skaičius tyrime yra neaiškus.
BNS rašė, kad „Dankora“ šių metų vasarį paskelbė baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą už gautas europines lėšas, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.
„Dankoros“ vadovas K. Mikalajūnas anksčiau teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinanti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą ketinanti tęsti iš savų lėšų.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas liepos pabaigoje pranešė paliekantis premjero postą ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
