VTEK nenustatė pažeidimų Palucko veiksmuose

„Komisija vienbalsiai priėmė sprendimą, kad buvęs premjeras nepažeidė įstatymo nuostatų“, – trečiadienį po posėdžio sakė VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
Pradėti tyrimą dėl G. Palucko veiksmų etikos sargai nusprendė birželio pradžioje, paaiškėjus, kad buvusiam premjerui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą iš ILTE politikui jau dirbant ministru pirmininku.
Apie tai paskelbė tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir „Laisvės TV“.
Tuo metu vasarį ir kovą Vyriausybė, dalyvaujant G. Paluckui, priiminėjo su ILTE susijusius sprendimus – Seimui pateikė nacionalinio plėtros banko veiklą tiesiogiai reglamentuojančio įstatymo pataisas, taip pat patvirtino centrinės valdžios subjektų skolinimosi limitus, tarp jų – ir ILTE bankui.
BNS rašė, kad tyrimas dėl „Garnio“ gautos paskolos buvo pirmas, po kurių virtinės G. Paluckas atsistatydino iš premjero pareigų, teisėsaugai atlikus kratas jo giminių namuose.
Ikiteisminius tyrimus dėl G. Palucko verslo ir praeities veiklų atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
