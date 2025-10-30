Po Nausėdos įrašo – reakcijos: rūpinasi „kašiuku“, kai neturime KAM ministro

„Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, seniai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių, ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių“, – taip savo įrašą feisbuke pradėjo G. Nausėda.
Toliau sekė prezidento raginimai nekonkuruoti ir investuoti į Eurolygą, NBA siekiant Europoje turėti savo krepšinio turnyrą.
Pasak jo, Lietuva yra už tai, kad „dvi transatlantinės krepšinio bendruomenės bendradarbiautų visų bendrai gerovei“.
Visą įrašą galite perskaityti čia:
Tiesa, žmonėms užkliuvo ne prezidento mintys apie Europos krepšinio rinkos susiskaldymą, o greičiau kontekstas, kuriame jos buvo išsakytos.
„Ta prasme, su visa pagarba „Žalgiriui“, kas čia per minčių kratinys ir kas čia per prioritetai esamomis aplinkybėmis?“ – klausė politologas dr. Ignas Kalpokas.
„Sveikinu visus, kurie išsirinko peraugusį vaiką į prezidentus. Atrodo, kad valstybę klasės seniūnas valdo, o ne suaugęs politikas“, – nuomonę reiškė komikas Airidas Jankus.
„Kai nesugebi vadovauti šaliai, imiesi krepšinio vadybos pasiūlymų“, – ironizavo europarlamentaras Dainius Žalimas.
„Kas čia per nesąmonė? Ką? Kas čia vyksta? Ką? Aš negaliu patikėti tuo, ką skaitau. Ką? KĄ?“ – rašė komikas, laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.
„Nieko tokio, kad prezidentas rūpinasi „kašiuku“, kai priešiškų valstybių provokacijų metu neturime KAM ministro. Iki karo dar tikrai yra bent trys naktys, spės išmokti, ką reikia daryti“, – mintis dėstė kitas komikas Antanas Kisliakas.
G. Nausėda yra išjungęs galimybę komentuoti po feisbuko įrašais, tačiau šio teksto reakcijų skaičius jau dabar siekia beveik 3 tūkst., o žmonės sparčiai juo dalijasi.
(be temos)
(be temos)