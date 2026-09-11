Po apdovanojimo Gabrieliui Landsbergiui – senelio žinutė: tai verta išgirsti

„Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, vakar atsiimdamas aukštą Prancūzijos respublikos apdovanojimą, pasakė minčių ir apie Ukrainą, kurias verta išgirsti: „Kai Prancūzijos prezidentas 2024 metų pradžioje pasakė, kad Ukrainos negalima palikti vienos, tuo metu, kai Rusijos pajėgos grasino pralaužti frontą, aš tai supratau, kaip ženklą, bylojantį, jog mūsų sąjungininkai suvokia savo atsakomybę. Jie nelaukia, kol bus per vėlu. Jie neatidėlioja problemos iki rytojaus. Jie nerodo baimės. Jei Prancūzija buvo pasirengusi taip pasielgti dėl Ukrainos, tuomet ir mes Lietuvoje pasijutome saugesni“, – penktadienį feisbuke rašė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius ir G. Landsbergio senelis Vytautas Landsbergis.
Buvusio užsienio reikalų ministro žmona, žinoma verslininkė Austėja Landsbergienė teigė, kad ceremonijos metu ji vis graudinosi.
„Dalinuosi Ambasadorės kalba, nes ji pasakė tai, ko ir kaip geriau nepasakyčiau. Per Gabrieliaus kalbą negalėjau žiūrėt tiesiai – žvelgiau į tolį, nes vis graudinaus. Aš esu tokia be galo be krašto išdidi – ir labiausiai todėl, kad mano vyras yra geriausias vertybinis pavyzdys, nuolat kovojantis už tai, už ką šiandien, deja, vis mažiau žmonių kovoja. P.S. o tai, kad net du vaikai parskrido, buvo vakaro vyšnaitė – ir nesugadino net tai, kad vėlavo lėktuvas, ir dukra įbėgo į ceremoniją jau jos metu“, – feisbuke rašė A. Landsbergienė.
Primename, kad Garbės legiono ordinas buvusiam ministrui skirtas už jo indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius.
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