Pirkimas, supriešinęs politikus: Šakalienė nepaklūsta net saviems

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė trečiadienį – tarp NATO sąjungininkų į Lietuvą atsiųstų naikintuvų Zokniuose susitiko su Ispanijos gynybos ministre.
Bet vis sunkiau D. Šakalienei paaiškinti, kodėl Lietuvos kariuomenei perkami trys braziliški lėktuvai. Jau net D. Šakalienę delegavusių socdemų vadas ragina stabdyti pirkimą, palaukti, ką pasakys tyrimą dėl šio pirkimo atliekanti Specialiųjų tyrimų tarnyba.
„Judame į priekį, nestabdome, nelaukiame, o paskui tyrimas pasako kažką nebūtinai pozityvaus. Susikompromituosime labai stipriai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Socdemų vadas abejoja, ar tikrai dabar kariuomenės prioritetas turi būti lėktuvai?
„Ar tai yra pirmojo būtinumo įsigijimas? Manau, kad Vokietijos brigada, Nacionalinė divizija ir oro gynyba yra tie prioritetai“, – aiškino M. Sinkevičius.
M. Sinkevičiaus neįtikina ir D. Šakalienės teiginys, neva šimtai papildomų milijonų eurų lėktuvams neturės jokios įtakos kitiems projektams.
„Turbūt 700 mln. eurų. Pasakyti, kad šie pinigai mūsų visoje išlaidų struktūroje, kurias investuojame į savo saugumą, neturės jokios įtakos, tai sunku patikėti“, – tikino M. Sinkevičius.
Bet D. Šakalienė partijos vado kritiką ignoruos, derybas su brazilais tęs. O stabdytų tik jei STT įžvelgtų korupciją.
„Jei tik gausime iš STT indikacijas, kad reikia stabdyti šį procesą, be abejonės iš karto reaguosime“, – teigė D. Šakalienė.
Lietuva lėktuvus nori pirkti su kitomis NATO šalimis. Anot D. Šakalienės, tai proga nusipirkti pigiau.
„Lėktuvo nuo lentynos nenuimsi, ar ne“, – juokavo D. Šakalienė.
Jei pirkimas būtų stabdomas, anot D. Šakalienės, Lietuva ne tik mokėtų brangiau, bet „Spartanams“ galutinai pasenus, naujų lėktuvų gali apskritai nebeįpirkti.
„Mūsų karinis poreikis iš kariuomenės buvo išreikštas labai aiškiai, ir atsidūrus situacijoje, kai dėl stabdymo nesant būtinybės atsidursime labai rimtose komplikacijose, nes reikės spręsti dėl tam tikro pajėgumo turėjimo“, – aiškino D. Šakalienė.
Nuo D. Šakalienės sukasi ir Prezidentūra. Nors rekomendaciją pirkti brazilų lėktuvus priėmė Valstybės gynimo taryba, kuriai vadovauja prezidentas. Kai tyrimą pradėjo STT, o dabar jau ir socdemų vadas paragina sustoti – Prezidentūra atsakomybės kratėsi.
„Ministrė ir Vyriausybė ir priims sprendimą, tikrai nesikišame ir jokio spaudimo, ir skatinimo iš mūsų pusės nebus“, – tikino prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
„NSGK teko kalbėti, tai taip toks atsitraukinėjimas buvo iš visų institucijų. Jei niekam jų nereikia, tai gal jų ir nereikia pirkti“, – samprotavo Seimo narė (LS) Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Anot komiteto pirmininko Giedrimo Jeglinsko, lėktuvai ne tik nėra prioritetas dabar, bet ir pats pirkimas neskaidrus. Anot G. Jeglinsko, pirma nuspręsta pirkti, o tada ieškoma, ką tiksliai ir už kiek. O turėjo būti atvirkščiai.
„Visiškas pirkimo chaosas, procesas ir procedūros pažeistos nuo pat pradžios“, – aiškino G. Jeglinskas.
D. Šakalienė pabrėžia, kad kariuomenė nurodė poreikį senstančius „Spartanus“ keisti naujais lėktuvais.
„Man atrodo, kad „Spartanas“ darbo turi. Didelės dalies užduočių negalime atlikti, kurių reikalauja. Paprastai ribojantis faktorius yra orlaivio dydis ir techninis stovis“, – teigė Karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis.
Bet Seimo nariai sako, kad uždaruose posėdžiuose tiek kariuomenė, tiek D. Šakalienės viceministrai nemato poreikio naujus lėktuvus pirkti dabar, o ne po kelerių metų.
„Dėl to sakome: ministre, ateikite, pakartosime žodžius, kuriuos mums pasakė jūsų viceministras. Jis aiškiai išdėstė prioritetus metų skalėje, kas bus įsigyta, ir logistiniai lėktuvai tikrai ne pirmoje vietoje“, – tvirtino Seimo narys (LVŽS) Dainius Gaižauskas.
Opozicija seniai skundžiasi, kad nepavyksta ministrės D. Šakalienės išsikviesti į Seimą. Todėl kreipėsi į socdemų vadus.
„Ne, statutas tokių galių nėra suteikęs, čia nėra mokinių ir mokytojų, ir atvesdintojų. Bet pasikalbėti, patarti visada galima“, – sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Kad socdemų viduje yra nepasitenkinimo savo ministre D. Šakaliene, rodo ir socdemų vado M. Sinkevičiaus siūlymas Vyriausybėje sudaryti darbo grupę, kuri išanalizuotų D. Šakalienės vadovaujamos ministerijos vykdomą lėktuvų pirkimą.
„Įnoris, sugalvotas projektas, kurį ji nori truks plyš įgyvendinti. Kartojau ir kartosiu, kad tai būtų didelė klaida, ir gerai, kad yra partijos pirmininkas, kuris pasako „stop“, – kalbėjo Seimo narys (TS-LKD) Laurynas Kasčiūnas.
Ministrė D. Šakalienė jau pasakė, kad partijos pirmininko neklausys, o M. Sinkevičius linki gerų darbų.
„Tai ministrės valia, ji turi mandatą veikti“, – teigė M. Sinkevičius.
Jau ir valdantieji juokauja, kad ministrė D. Šakalienė turi tokią tvirtą prezidento paramą, kad gali sau leisti ignoruoti ją delegavusių socdemų vadą.
„Jie neturi savo krašto apsaugos ministro. Taip išeina ir reiškiasi, kad Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija dabar ir Energetikos ministerija – yra Prezidentūros“, – tikino Seimo narys (LVŽS) Dainius Gaižauskas.
