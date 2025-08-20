Šakalienė atmeta įtarinėjimus: tai būtų nepagarba

Socialdemokratė taip pat atmetė įtarinėjimus, jog ji ir kariuomenės atstovams neleido dalyvauti komiteto posėdyje.
„Man atrodo, kad gal nepagarba kariuomenei būtų manyti, kad kas nors gali jiems neleisti ateiti į posėdį“, – žurnalistams trečiadienį sakė D. Šakalienė.
Sprendimą nedalyvauti NSGK posėdyje jo pirmininkas Giedrimas Jeglinskas vadino „spjūviu į veidą“ Lietuvos žmonėms. Jis taip pat kaltino ministrę uždraudus pasirodyti ir kariuomenės vadovybei.
Kita vertus, posėdyje nuotoliu dalyvavo Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) atstovai. O vienas iš komiteto narių, socialdemokratas Juozas Olekas sakė, jog kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro nedalyvavimui yra „rimta priežastis“, nes trečiadienį taip pat vyksta NATO kariuomenės vadų susitikimas.
NSGK turėjo aptarti rudenį Baltarusijoje vyksiančias karines pratybas „Zapad“, trijų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų pirkimą bei atsakingų institucijų nuveiktus darbus po to, kai į šalį vasarą įskrido du „Gerbera“ dronai.
„Turėjome pasitarimus, ir dabar vyksta dar šiuo metu pasitarimai, ir kariuomenės vado irgi yra labai įtempta diena, nes su „Norinčiųjų koalicijos“ tam tikrais sprendimais yra susiję susitikimai“, – kalbėjo D. Šakalienė, žiniasklaidos paklausta, ką konkrečiai veikė NSGK posėdžio metu.
„Neturėjome galimybių ir perspėjome iš anksto komitetą, nes paprastai visuomet (...) yra derinamos komiteto posėdžių darbotvarkės su Krašto apsaugos ministerija“, – pažymėjo ministrė.
Pasak jos, NSGK narius Krašto apsaugos ministerija (KAM) kvietė atvykti į Gynybos štabą, kur jiems būtų pristatyta su „Zapad“ pratybomis susijusi informacija.
Ji taip pat teigė, jog naujų sprendimų dėl įsigijimų šiuo metu nėra priimta.
„Turbūt būtų efektyviau ir praktiškiau keleto savaičių bėgyje turėti tokį susitikimą, ką mes ir pasiūlėme“, – kalbėjo ministrė.
G. Jeglinskas rugpjūčio pradžioje kritikavo sprendimą Lietuvai pirkti tris Brazilijos įmonės „Embraer“ karinius transporto lėktuvus, keldamas klausimus dėl jų įsiliejimo į šalies apginamumo ir atgrasymo planus.
Jis šį klausimą vėl norėjo aptarti ir trečiadienį.
D. Šakalienė savo ruožtu pažymėjo, kad minėtų orlaivių įsigijimas atliepia anksčiau išreikštą Karinių oro pajėgų poziciją dėl problemų su lėktuvais ir tokios įrangos poreikį.
„Jeigu kalbam apie lėšas, tai mes ieškom būtent šiems orlaiviams papildomų lėšų ir jos nėra nuimamos nei nuo divizijos, nei nuo specifiškai oro gynybos. Viceministrė, kuri yra atsakinga už įsigijimus, dirba, kad mes galėtumėm galbūt ir gauti tam tikras su Sanglaudos fondu susijusias lėšas“, – sakė krašto apsaugos ministrė.
G. Jeglinsko vertinimu, nepaisant ministerijos vadovybės nedalyvavimo, NSGK posėdis buvo gana sėkmingas, nes AOTD atstovai pristatė informaciją apie „Zapad“ pratybas.
Pasak komiteto narių, D. Šakalienė ir kariuomenės atstovai atsakyti į trečiadieniui paruoštus klausimus bus kviečiami kitame komiteto posėdyje rugsėjo 3 dieną.
Naujausi komentarai