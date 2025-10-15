Olekas nemato būtinybės Palucko apkaltai

„G. Palucko sprendimas trauktis iš partijos pirmininko ir ministro pirmininko pareigų turi įtaką jo politinei dabarčiai ir ateičiai, nors gyvenime visko būna, bet kelti apkaltos klausimą dabar nėra būtinybės, reikalo ar net galimybės“, – Žinių radijui trečiadienį sakė Seimo pirmininkas.
„Visi vykdyti didieji tyrimai (...) baigėsi, sakyčiau, išteisinimu. Palaukime, vyksta dar tyrimai, jei jie kažkokį šešėlį mes, tada galimos kažkokios diskusijos. Šiandien apkalta yra visiškai ankstyvas ir netinkamas veiksmas“, – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad kol kas per anksti teigti, ar iniciatyva dėl G. Paluckui turi teisinį pagrindą. Anot jo, pirmiausia reikia sulaukti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) išvadų.
Šalies vadovas taip pat teigė, kad „politinė pono Palucko reputacija yra žlugusi dėl to, kad kilo labai daug abejonių dėl jo veiklos praeityje“.
„Politinę reputaciją dažniausiai pasitikrina per rinkimus. Matėme ne vieną politiką, (...) kurie buvo nerenkami ar nevertinami, o vėliau sugrįždavo į Seimą ir turėjo žmonių pasitikėjimą. Pagyvensime, pamatysime“, – teigė J. Olekas.
BNS skelbė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją.
Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau kaip 36 parlamentarų parašų.
Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.
Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti.
Anot jų, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.
Valdančiųjų atstovams antradienį blokavus opozicijos prašymą į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę įtraukti apkaltos ekspremjerui socialdemokratui G. Paluckui klausimą, šie surinko parašus dėl privalomo įtraukimo.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį, teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
Politikas liko dirbti Seimo nariu.
