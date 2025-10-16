Premjerė apie apkaltą Paluckui: norėčiau, kad gerbtume teisėsaugos procesą

„Aš labai norėčiau, kad mes visi gerbtume teisėsaugos procesą ir sulauktume iš ten sprendimų. Tyrimai vyksta ir norėtųsi matyti tam tikras išvadas ir tik tada daryti išvadas mums patiems“, – taip žurnalistams Seime komentavo I. Ruginienė, paklausta, ar jos pirmtakas vertas inicijuojamos apkaltos.
Parlamentas ketvirtadienį spręs, ar sudaryti specialiąją tyrimo komisiją, kuri vertintų, ar esama pagrindo socialdemokrato apkaltai. Anot I. Ruginienės, pasitraukdamas iš premjero pareigų G. Paluckas jau prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus.
„Gintautas Paluckas pademonstravo atsakomybę, kuomet jam atėjo tam tikri klausimai jis aiškiai atsitraukė ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis. Tai – atsakingo žmogaus veiksmas“, – teigė premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, Seimo opozicija pareikalavo į ketvirtadienį planuojamo plenarinio parlamento posėdžio darbotvarkę privalomai įtraukti klausimą dėl ekspremjero G. Palucko apkaltos. Raštą, adresuotą Seimo pirmininkui, pasirašė 47 opozicinėms konservatorių, liberalų bei „Vardan Lietuvos“ frakcijoms priklausantys politikai.
Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti klausimą dėl socialdemokrato apkaltos į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
Pats ekspremjeras G. Paluckas teigė, kad šis procesas jam nekelia nerimo. Parlamentaras tokius oponentų žingsnius vadina politiniu žaidimu.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
