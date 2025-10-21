Paluckas: nestumkite manęs nuo laiptų

„Kaip aš galėčiau komentuoti to, ko nebus“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis, paklaustas, ar neturi planų palikti Seimo.
„Nestumkite manęs nuo laiptų, jeigu norėsiu, jais ir nulipsiu. Kol kas dirbu Seime, manau, kad savo darbą atlieku gerai. Jeigu pasirodys, kad reikia priimti kokius nors sprendimus, kad aš noriu priimti tuos sprendimus, aš juos priimsiu ir informuosiu visuomenę“, – kalbėjo G. Paluckas.
Antradienį Seimo valdančiųjų balsais atmesta opozicijos iniciatyva surengti G. Paluckui apkaltą už tai, kad jis eidamas Seimo nario pareigas užsiėmė ir verslu.
Anksčiau Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, jog po pasitraukimo iš premjero ir partijos lyderio pareigų G. Paluckas palaipsniui gali trauktis iš politikos.
„Kokios mintys mane kankina, sau pasiliksiu, jeigu turėsiu sprendimus, tikrai informuosiu“, – antradienį sakė ekspremjeras.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį, teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
Naujausi komentarai