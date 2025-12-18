Olekas: bent dalis Audito komiteto parengtų LRT pataisų – nepriimtinos

„Taip, aš manau, kad tie pasiūlymai, (...) bent jau dalis jų nėra priimtini, (...) o kitus turbūt svarstysime“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė J. Olekas.
Pagal „aušriečio“ Artūro Skardžiaus vadovaujamo komiteto siūlomą projektą, LRT taryba tvirtintų nacionalinio transliuotojo redakcinę, privatumo, tvarumo ir kitas politikas, metines veiklos ataskaitas, strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, įstaigos struktūrą, programų sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimo sąlygas, konkursų LRT programoms rengti rezultatus.
Taip pat siekiama tarybos veiklai aptarnauti įsteigti specialų biurą, nustatyti, kad LRT naudojamuose kanaluose ir interneto svetainėje be tarybos leidimo nebūtų leidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms ar jų atstovams.
Be to, siūloma riboti LRT generalinio direktoriaus kadencijas – tas pats asmuo negalėtų eiti pareigas daugiau kaip dvi iš eilės.
Žada darbo grupę
Šios pataisos parengtos Seimui jau ruošiantis priimti kitas LRT įstatymo pataisas, kuriomis lengvinama visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarka.
Pasak J. Oleko, skuba priimant šias pataisas reikalinga siekiant išspręsti „ekstraordinarią situaciją“ LRT, o po jų „šiek tiek susitvarkys ta hierarchija ir galbūt atsakomybė (generalinio direktoriaus prieš tarybą – BNS) padidės“.
O koks sprendimas bus, ar bus rastas kompromisas?
Seimo pirmininko teigimu, priėmus pataisas, planuojama steigti darbo grupę išsamenei diskusijai dėl LRT valdysenos pertvarkos.
„Aš manau, formalizuoti (darbo – BNS) grupę iš tikrųjų mes turėsime“, – teigė politikas.
„O koks sprendimas bus, ar bus rastas kompromisas? Nes opozicija norėtų vienų pasiūlymų, pozicija nori kitų“, – pridūrė jis.
Anot J. Oleko, per tarpą tarp Seimo rudens ir pavasario sesijų bus diskutuojama apie LRT tarybos galias, tarybos sudarymo principus, jos santykį įstaigos administracija.
„Mes tikrai turime dalykų, kuriuos reikia aptarti ir, galų gale, susitarti ilgesniam laikui, kad nebūtų taip, kad į kadencijos pabaigą kas nors priima kokias nors pataisas, o atėjusi nauja dauguma vėl priiminėja“, – sakė Seimo pirmininkas.
„Man atrodo, kad galima normaliai kalbantis surasti tokį bendrą sutarimą, kompromisą, (...) su kuriuo galima bus gyventi ateityje“, – kalbėjo socialdemokratas.
LRT taryba pagal įstatymą yra aukščiausias 12 narių organizacijos valdymo organas, turintis atstovauti visuomenei. Po trečdalį jos narių deleguoja Seimas, prezidentas ir nevyriausybinės organizacijos.
Skuba lengvinti vadovo atleidimą
Seimas ketvirtadienį vėl rengia nenumatytą plenarinį posėdį dėl įstatymo pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.
Valdantieiji tikisi pataisas priimti ketvirtadienį, kad Seimo rudens sesiją pabaigtų laiku gruodžio 23 dieną, tačiau dėl opozicijos teikiamų pasiūlymų gausos galutinis sprendimas dėl projekto gali nusikelti į dar kitą posėdį.
Ketvirtadienį vakare greta Seimo Nepriklausomybės aikštėje trečią dieną iš eilės rengiamas protestas, degs laužai. Dalis visuomenės protestuoja prieš skubos tvarka priimamas pataisas, taip pat reikalauja prezidento veto, jei joms būtų pritarta. Dėl to nuo antradienio prie Prezidentūros S. Daukanto aikštėje stovi instaliacija „Bestuburių oro žmogeliukų parkas“.
Koalicija siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
