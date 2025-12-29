Vėsaitė kreipėsi į LRT: prašo pateikti informaciją apie protesto organizavimo kaštus

„Prašome pateikti informaciją apie protesto „Šalin rankas!“ organizavimo kaštus. Prašytume pateikti detalią informaciją apie naudotą eterio laiką, skirtą protesto akcijai (…), žmogiškuosius išteklius (…), finansinius kaštus (…), logistinius resursus“, – rašoma politikės kreipimesi.
„Ši informacija pravers vertinant institucijos veiklos skaidrumą, misijos vykdymą, taip pat padės rengti argumentus diskusijoms, kurios vyks Europos Tarybos ekspertams rengiantis vertinti su LRT įstatymu susijusias teisėkūros iniciatyvas. Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ir savalaikio informacijos pateikimo“, – pirmadienį išplatintame pranešime cituojama Seimo narė.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Prieš šventes tris vakarus iš eilės prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje ir Kultūros komitete truko keliolika valandų. Komiteto posėdis turėjo vykti ir gruodžio 18 d., tačiau dėl sušlubavusios komiteto pirmininko K. Vilkausko sveikatos buvo atšauktas.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tiesa, daug kritikos sulaukusias LRT įstatymo pataisas dar tobulins parlamento vadovo Juozo Oleko buriama darbo grupė. Sprendimas pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarką buvo priimtas po Prezidentūroje vykusio šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimo.
