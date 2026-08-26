Nuo rugsėjo mokyklose – pokyčiai

Kaune pristatytos naujų mokslo metų naujovės. Švietimo bendruomenė susitiko su ministre ir premjeru, tikėdamasi išgirsti gerų žinių. Tačiau mokytojai optimizmu netrykšta.
„Žadėjimas, kad bus daug padaryta, yra duomenų, gairių, projektų, rekomendacijų, tačiau tai nieko bendro su realybe neturi. Reikia konkrečių veiksmų, drąsių sprendimų, negalvojant apie politinę karjerą ir nebandant suburti potencialių rinkėjų rato“, – teigė Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
Švietimo ministrė sako, kad šiemet mokyklose daugiausia dėmesio bus skiriama mokinių ir mokytojų emocinei gerovei. Pedagogams startuos speciali pagalbos linija, kur jie galės kreiptis dėl streso, perdegimo, konfliktų, patyčių ar darbo problemų.
„Psichologinė ir teisinė pagalba. Kiekvieną dieną keturias valandas mokytojai galės skambinti, psichologinę pagalbą galės gauti tuoj pat“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Su patyčiomis ir smurtu mokyklose bus kovojama skrajutėmis ir plakatais.
„Bus atnaujinami ir suvienodinami algoritmai, kaip reaguoti į patyčias, smurtą, seksualinį smurtą. Artimiausiomis savaitėmis mokyklas pasieks vienlapis apie smurtą ir patyčias“, – sakė R. Popovienė.
Užsienio kalbų mokytojų trūkumą bandys spręsti į mokyklas įsileisdami kitus specialistus. Tautinių mažumų pradinukams lietuvių kalbos pamokų daugės iki septynių per savaitę. Tačiau didžiausia problema išlieka mokytojų trūkumas, ypač didmiesčiuose.
„Dabar trūksta 250 mokytojų, apie 169 mokytojų trūksta pusei etato. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų“, – vardijo R. Popovienė.
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Mokytojai politikų pažadais netiki – abejoja, ar jie virs realiais pokyčiais.
„Krūviai tikrai nemažės, jie gali tik didėti. Jei nepakeisime Darbo kodekso ir negarantuosime mokytojams saugios aplinkos, ji tikrai nepagerės“, – pabrėžė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė.
Kol sprendžiamos vienos problemos, niekur nedingo kitos – mokyklose vis dar trūksta vadovėlių, mokytojai nepasiruošę naujoms programoms, o įtraukusis ugdymas kelia iššūkių.
„Mūsų ugdymas turi problemų. Kokie pokyčiai, kas garantuotų kokybę – dėl to kyla daug diskusijų“, – kalbėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas.
Sinkevičius žada suburti specialią darbo grupę, kuri ieškotų būdų, kaip skatinti mokytojus problemas spręsti kūrybiškiau.
„Reikėtų galvoti apie mokytojų išlaisvinimą. Reikia laiko ir erdvės kūrybai, o ne biurokratijai. Mokytojai per vasarą pailsėjo, tačiau yra perkrauti“, – kalbėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Nuo rugsėjo mokyklos pačios nustatys, kada mokiniai galės naudotis telefonais. Jaunųjų sportininkų laukia specialios klasės – keturiose savivaldybėse jų planuojama atidaryti 20.
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