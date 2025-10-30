Nausėda žada atsaką: tegul Lukašenka nesitiki pasiekti savo nešvarių tikslų

„Hibridinės atakos nesiliauja. Ir vėl stoja Vilniaus oro uosto darbas, kyla didelių nepatogumų keleiviams. Į tai atsakysime visomis įmanomomis priemonėmis“, – ketvirtadienio vakarą „Facebook“ skelbė G. Nausėda.
Anot jo, viena iš priemonių, kurių imsis Lietuva prieš balionus, skrendančius iš Baltarusijos, yra kinetinis atsakas.
„Kariuomenė turi tokių galimybių. Tačiau naikinti balionus nėra taip paprasta ir lengva. Reikia daug tikslumo. Tikiu, kad kariškiai artimiausiu metu ras tinkamiausią ir saugiausią sprendimą“, – rašė šalies vadovas.
G. Nausėda žadėjo, kad kartu bus kovojama ir su kontrabandos organizatoriais. Visgi prezidentas pripažino, jog bėda yra tame, kad kontrabandinės cigaretės Lietuvoje tebėra toliau rūkomos.
„Deja, tačiau didelė problema išlieka kontrabandos vartojimas. Jis skatina nusikaltėlius ir toliau veikti tokiomis priemonėmis, kurios, kaip matome, kelia pavojų aviacijos saugumui ir atneša didelių nuostolių. Iš to galiausiai pasipelno ir Baltarusijos režimas“, – aiškino prezidentas.
G. Nausėda taip pat žadėjo, kad Lietuva ir toliau didins spaudimą Baltarusijai. Jis užsiminė apie sankcijų šiai šaliai galimybę.
„Uždaryta siena atspindi dabartinę mūsų santykių būseną. Puikiai žinome, kad režimas suinteresuotas tęsti kontrabandinę veiklą, o kartu ir bandyti Lietuvos kantrybę. Tačiau mes turime savų priemonių, kurias galime panaudoti, įskaitant nacionalines bei ES sankcijas, tačiau jomis neapsiribojant. Kelsime temperatūrą tiek, kiek reikės“, – dėstė prezidentas.
„Negalime rizikuoti žmonių saugumu. Tegul Lukašenka nesitiki pasiekti savo nešvarių tikslų!“ – pridūrė G. Nausėda.
Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
„Šįvakar 20.10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) Vilniaus oro uosto kryptim. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23.10 val.“ – nurodo Vilniaus oro uostas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
