 Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas

Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas

2025-10-30 20:31
Augustas Stankevičius (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės ketvirtadienį laikinai stabdomas Vilniaus oro uosto darbas.

Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas
Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip skelbia Lietuvos oro uostai, orlaivių eismas sustabdytas kiek po 20 valandos. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23.10 valandos.

Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas keturis kartus, Kauno – kartą.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į Lietuvą vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams ar į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
meteorologiniai balionai
uždarytas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų