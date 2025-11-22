Nausėda: Ukrainai turi būti užtikrinta teisė pačiai rinktis savo saugumo sąjungas

„Ukrainos nepriklausomybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra neliečiami. Ukrainai turi būti užtikrinta teisė pačiai rinktis savo saugumo sąjungas, o visi karo nusikaltėliai turi būti patraukti atsakomybėn“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad bet koks taikos planas turi atitikti tarptautinės teisės principus, numatyti besąlygišką ugnies nutraukimą, sustiprinti Ukrainos pozicijas politinėje, karinėje ir ekonominėje srityse. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad taikos planas turi įtraukti Ukrainą ir Europos Sąjungą (ES) į sprendimus dėl būsimos Europos saugumo architektūros.
Skambutyje dalyvavę NB8 lyderiai išreiškė solidarumą su Ukrainos Prezidentu V. Zelenskiu ir vieningą paramą Ukrainai.
„Turime išlikti vieningi ir stiprinti Ukrainos derybines pozicijas tiek agresijos akivaizdoje, tiek ieškant sprendimų dėl teisingos ir ilgalaikės taikos“, – pabrėžė G. Nausėda.
ELTA primena, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) paskelbė 28 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kyjivas dėl šio plano turi apsispręsti iki lapkričio 27 d.
Pagal JAV pateiktą planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą, atsisakymą tapti NATO nare.
Savo ruožtu Ukrainos V. Zelenskis su planu buvo supažindintas ketvirtadienį. Penktadienį jis pareiškė, kad Ukraina atsidūrė prieš „labai sunkų pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, turėdamas omenyje JAV.
Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planą įvertino teigiamai, sakydamas, kad 28 punktų dokumentas galėtų tapti „galutinio taikos susitarimo pagrindu“.