Nausėda Suomijoje su regiono lyderiais aptars Rytų flango saugumo stiprinimą

2025-12-16 06:52
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį vyksta į Helsinkį, kur dalyvaus Rytų flango šalių viršūnių susitikime.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

Kaip pranešė Prezidentūra, Suomijos ministro pirminko Petterio Orpo (Pėterio Orpo) inicijuotame susitikime dalyvaus Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Bulgarijos ir Rumunijos lyderiai.

„Susitikime vadovai aptars Rytinio flango saugumo stiprinimą, iniciatyvos „Eastern Flank Watch“ (Rytų flango stebėjimas – BNS) koncepciją“, – teigia Prezidentūra.

Oro erdvės saugumo klausimai tapo aktualesni vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams, kurių vienas nešė sprogmenų, ir pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmės keliolika kartų uždarius Vilniaus oro uostą.

Lietuvos politikai šiuos balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

