Prezidentas po susitikimo su Bialiackiu: jūsų ištvermė ir moralinė stiprybė įkvepia mus visus

„Su didžiuliu palengvėjimu priėmėme žinią, kad po ilgų neteisingo įkalinimo metų jūs pagaliau esate laisvas. Jūsų ištvermė, moralinė stiprybė ir nepalaužiamas įsipareigojimas žmogaus orumui – net ir tamsiausią valandą – įkvepia mus visus“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Kaip skelbė BNS, Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą.
Tarp paleistų kalinių yra ir Baltarusijos opozicionierius, prezidento posto siekęs Viktaras Babaryka, opozicijos atstovė Maryja Kalesnikava bei A. Beliackis.
Praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo išlaisvintas ir atgabentas į Lietuvą, A. Bialiackis sakė, kad ES turėtų pradėti derybas su Minsku dėl daugiau politinių kalinių paleidimo bei pažadėjo toliau kovoti už demokratiją savo tėvynėje iš tremties.
G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva visada rėmė ir toliau rems JAV pastangas išlaisvinti visus Baltarusijos politinius kalinius.
„Kartu nuosekliai pabrėžiame, kad Baltarusijos režimas turi nutraukti visas politines represijas ir nepradėti naujų, kad Baltarusijoje turi būti surengti demokratiniai, laisvi ir sąžiningi rinkimai, kad turi būti nutraukta bet kokia Lukašenkos režimo parama Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą“, – sakė prezidentas.
Taip pat šalies vadovas teigė, kad meteorologiniais balionais vykdydamas dar vieną hibridinę ataką prieš Lietuvą, Aliaksandras Lukašenka siekia ištrūkti iš tarptautinės izoliacijos, įgyti legitimumą ir išvengti sankcijų.
„Lietuva režimo šantažui nepasiduos ir toliau tvirtai rems Baltarusijos demokratinę opoziciją“, – teigiama pranešime.
Tai, kad Lietuva ir toliau teiks didelį dėmesį Baltarusijos opozicijai, anksčiau pirmadienį patikino ir prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
