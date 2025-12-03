Nausėda su Duda aptarė Baltarusijos keliamas hibridines grėsmes

Anot jos, pokalbis vyko „pratęsiant geros kaimynystės tradiciją“.
„Susitikimo metu aptarti Lietuvos ir Lenkijos santykiai, regiono aktualijos, situacija Ukrainoje, pasidalyta įžvalgomis dėl Baltarusijos keliamų hibridinių grėsmių“, – skelbia Prezidentūra.
Naujuoju Lenkijos prezidentu šį rugpjūtį prisaikdintas Karolis Nawrockis, šiose pareigose pakeitęs dvi penkerių metų kadencijas išbuvusį A. Dudą.
ELTA primena, kad pastaraisiais mėnesiais tęsiasi iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų atakos, kurios trikdo Vilniaus oro uosto darbą, Baltarusijoje taip pat yra įstrigę šimtai Lietuvoje vilkikų, kurių Minsko režimas neišleidžia.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
