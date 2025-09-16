Ginkluotosios pajėgos padės apgadinto namo Rytų Lenkijoje savininkams

Januszas Semejas antradienį sakė, kad Gynybos ministerija nekomentuos spaudos pranešimo, jog pastatą apgadino raketa. Jis pakartojo, kad ginkluotosios pajėgos padės jo savininkams ir atlygins jų nuostolius.
Antradienį dienraštis „Rzeczpospolita“, remdamasis anoniminiu šaltiniu, pranešė, kad į pastatą pataikė ne krintantis dronas, o nuklydusi priešlėktuvinė raketa AIM-120 AMRAAM, paleista Lenkijos naikintuvo F-16.
Pastatas, esantis rytiniame Vyrykų kaime, buvo apgadintas naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir sąjungininkų lėktuvai. Pirmą kartą šiuolaikinėje Lenkijos istorijoje oro pajėgos panaudojo ginklus šalies oro erdvėje.
Nacionalinio saugumo biuras pareiškė, kad prezidentas Karolis Nawrockis tikisi, jog vyriausybė jam pateiks „skubią ataskaitą dėl dienraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtos informacijos“.
Vėliau tą pačią dieną ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad „visa atsakomybė už žalą gyvenamajam namui Vyrykuose tenka dronų provokacijos vykdytojams“.
„Atitinkamos tarnybos informuos visuomenę, vyriausybę ir prezidentą apie visas incidento aplinkybes, kai bus baigtos visos procedūros“, – socialiniame tinkle X parašė D. Tuskas.
„Šalin rankas nuo Lenkijos kareivių“, – užbaigė jis.
