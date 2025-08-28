Gitanas Nausėda ir Baltijos šalių prezidentai susitiks su naujuoju Lenkijos prezidentu

Valstybių lyderiai aptars regiono saugumo klausimus, pagalbą su Rusijos agresija susiduriančiai Ukrainai bei taikos iniciatyvas, sankcijas Kremliui bei jo sąjungininkėms, instrumentalizuotos migracijos užkardymo klausimus, skelbia Prezidentūra.
K. Nawrockis Lenkijos vadovu prisaikdintas rugpjūčio pradžioje. Jis pareigose pakeitė Andrzejų Dudą (Andžejų Dudą).
Pastarasis palaikė šiltus santykius su G. Nausėda. Kadenciją baigęs Lenkijos vadovas dar birželį lankydamasis Vilniuje sakė besitikintis, jog valstybių dvišaliai ryšiai išliks geri bei patikino jį pakeitusiam prezidentui siūlysiantis juos sustiprinti.
Pirmajame savo kreipimesi K. Nawrockis pabrėžė, kad lenkai „labai prisirišę prie krikščioniškų vertybių, ir tai neturėtų keistis“.
Apžvelgdamas savo planus, jis akcentavo neteisėtos migracijos kontrolę, zloto išsaugojimą. Jis taip pat pareiškė manąs, kad 2030 metais bus priimta nauja konstitucija.
K. Nawrockio šalininkai jį apibūdina kaip tradicinių, patriotinių vertybių įsikūnijimą. Penkerių metų kadenciją pradėjęs politikas prižiūrės gynybos ir užsienio politiką bei turės veto teisę priimant teisės aktus.
Per prezidento rinkimų kampaniją jis ne kartą pabrėžė ryšių su Jungtinėmis Valstijomis (JAV) svarbą bei neslėpė susižavėjimo Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), su kuriuo turėtų susitikti rugsėjo pradžioje, vykdoma politika.
Rinkimų kampanijos metu K. Nawrockis pasisakė prieš Ukrainos narystę NATO ir kritikavo Kyjivą už tai, kad šis, anot jo, neparodė pakankamo dėkingumo Lenkijai už suteiktą pagalbą.
Šūkiu „Pirmiausia Lenkija, pirmiausia lenkai“ jis kritikavo kai kurias lengvatas, suteiktas daugiau kaip milijonui jo šalyje gyvenančių ukrainiečių pabėgėlių, o pirmadienį blokavo įstatymo projektą, kuriuo būtų pratęstas vaiko išmokų mokėjimas visiems ukrainiečių pabėgėliams Lenkijoje.
