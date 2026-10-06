 Nausėda linki sveikatos Adamkui: žinau, koks tai stiprus žmogus

Nausėda linki sveikatos Adamkui: žinau, koks tai stiprus žmogus

2026-10-06 20:25
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda linki sveikatos kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui po operacijos ir sako, kad jis yra stiprus.

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<span>Nausėda linki sveikatos Adamkui: žinau, koks tai stiprus žmogus</span>
Nausėda linki sveikatos Adamkui: žinau, koks tai stiprus žmogus / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

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„Linkiu pačios stipriausios sveikatos, žinau, koks tai stiprus žmogus. Visos negandos yra įveikiamos ir tikrai didžiausios sveikatos, pasitinkant įstabų 100 metų jubiliejų. Sveikite, gerbiamas prezidente“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo įraše antradienį sakė G. Nausėda.

Prezidentūra antradienį pranešė, kad V. Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija.

Skelbta, kad V. Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į Santaros klinikas.

Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai.

Kaip rašė BNS, V. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.

Šiame straipsnyje:
Valdas Adamkus
operacija
Gitanas Nausėda
Santaros klinikos

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