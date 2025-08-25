Mindaugas Sinkevičius apie sudarytą koaliciją: tai gali kainuoti ir mūsų politiniam veidui

„Priimdami sprendimą savo bendruomenėje kalbėjome pakankamai atvirai, nevyniodami į vatą, kad gali būti rimtų reputacinių dalykų. (...) Gali būti keliamos mūsų partnerių įvairios situacijos, teisinės, etinės ir visokios kitokios. Ta partnerystė gali kainuoti ir mūsų palaikytojų, rėmėjų gretose, mūsų politiniam moraliniam veidui“, – pirmadienį LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
„Tokios grėsmės gali įvykti, nuo to niekas neapsaugotas. Čia ne tas atvejis, kai ateini, renkiesi picą ir pasakai, kokie ingredientai turėtų būti ant picos. Yra tas, kas yra. Pasirinkimų skaičius buvo ribotas, mes stengėmės suformuoti ir pasirinkti optimaliausią variantą“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.
Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
