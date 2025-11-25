Iš Lietuvos – dar viena protesto nota Baltarusijai

Protesto nota pirmadienį perduota Baltarusijos ambasados atstovui.
„Susitikimo metu Baltarusijos atstovas informuotas apie pastarosiomis dienomis fiksuotus Lietuvos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos teritorijos, kuriuos Lietuvos pusė traktuoja kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir civilinei aviacijai“, – teigiama pranešime.
Dėl atsinaujinusių oro erdvės pažeidimų praėjusią savaitę keliskart vėl buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Ministerija pareikalavo Baltarusiją nedelsiant imtis priemonių, kad tokie pažeidimai nesikartotų ir priminė, jog Baltarusijai sąmoningai vengiant užkardyti panašias hibridines veikas, Lietuva pasilieka teisę atnaujinti valstybės sienos kirtimo ribojimus ar pritaikyti papildomas atsako priemones.
Atstovui dar kartą priminta ir apie iki šiol neišspręstus trukdžius vežėjams grąžinti į Lietuvą Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, teigiama pranešime.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Vyriausybė nutarė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija.
Sprendimas buvo grįstas įvykusiomis techninėmis derybomis su Baltarusija bei aprimusia padėtimi su kontrabandiniais balionais.
