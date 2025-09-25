Lietuvoje dislokuotas žvalgybinis orlaivis: NATO stiprina gynybą Baltijos regione

AWACS (angl. Airborne Warning and Control System), gebantis aptikti žemai skrendančius dronus ir kitus objektus, kurie nematomi antžeminėmis radarų sistemomis, anot su anonimiškumo sąlyga kalbėjusių Turkijos pareigūnų, į Lietuvą išvyko pirmadienį, o ketvirtadienį vis dar vykdo užduotis.
Apie tai, kad Turkija Lietuvoje dislokavo AWACS žvalgybinį orlaivį, pirmoji pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“, o krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė patvirtino šią žinią.
„Taip (dislokavo – BNS). (...) Vakar turėjome su Turkijos atstovais susitikimą, AWACS yra iš tikrųjų įspūdinga priemonė ne veltui vadinama NATO akimis danguje. Tai bus keletas misijų, jų tikslių datų dėl saugumo sumetimų negaliu atskleisti. Tai bus ne viena misija“, – Seime žurnalistams sakė D. Šakalienė.
„Papildomai po kelių mėnesių turėsime kitus resursus. Iš sąjungininkų pusės matome rimtą įsitraukimą. Norėtųsi visada (...) dar greičiau ir geriau, bet tai bus gera priemonė ir ji suteiks gerų galimybių vertinant mūsų oro saugumą“, – tvirtino ministrė.
Šis laikinas dislokavimas yra solidarumo su NATO karinio aljanso nariais gestais, žiniasklaidai tvirtino pareigūnai. Turkijos gynybos ministerija atsisakė pateikti komentarą.
Toks žingsnis žengtas NATO koordinuojant atsaką į rusų naikintuvus ir dronus, pažeidusius sąjungininkių oro erdvę.
Šią savaitę Estija sušaukė skubius NATO ir Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos susirinkimus po to, kai trys rusų naikintuvai penktadienį praleido 12 minučių Baltijos šalies oro erdvėje. Incidentas įvyko netrukus po to, kai rusų dronai pažeidė Rumunijos ir Lenkijos oro erdves.
Liepos mėnesį iš Baltarusijos skridę dronai užfiksuoti ir Lietuvoje.
Nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais tokių incidentų padaugėjo.
