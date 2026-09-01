Laura Matjošaitytė atmeta „išskirtinį ryšį“ su „aušriečiais“

„Nuo priesaikos dienos konsultacijų politinėms organizacijoms neteikiu ir sutarčių su jomis neturiu. Interesų konflikto VRK nebuvo ir nėra“, – raštu antradienį pateiktame komentare BNS nurodė ji.
„Su partija „Nemuno aušra“ manęs nesieja joks išskirtinis ryšys. (...) Jokių ypatingų ryšių ar įsipareigojimų neturiu nė vienos partijos ar rinkimų komiteto atžvilgiu“, – teigė L. Matjošaitytė
Taip ji komentavo naujienų portalo „Delfi“ pirmadienį paskelbtą informaciją, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „aušriečius“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
Pernai gegužę VRK nare tapusi teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už darbą „Nemuno aušrai“ gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos, kaip advokatės, profesine veikla.
Tai dar kartą pabrėžusi L. Matjošaitytė nurodė, jog privačius interesus deklaruojanti įstatymo nustatyta tvarka. Anot jos, nėra įpareigojimo informacijos deklaracijoje atskleisti profesinę paslaptį sudarančios informacijos.
VRK narė tikina, kad kreipimosi į advokatą faktą, sutarties sąlygas, konsultacijų turinį ir kitas detales įpareigoja saugoti ir Advokatūros įstatymas bei Advokatų etikos kodeksas.
Valstybė, kurioje advokatai persekiojami už profesinę veiklą ar tapatinami su savo klientais, ilgainiui praranda ir realią teisės viršenybę.
„Šios pareigos atsisakyti negaliu. Reikalauti, kad advokatas atskleistų klientą – reikalauti, kad jis pažeistų įstatymą“, – aiškina ji.
„Valstybė, kurioje advokatai persekiojami už profesinę veiklą ar tapatinami su savo klientais, ilgainiui praranda ir realią teisės viršenybę“, – akcentuoja L. Matjošaitytė.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino bendravęs su L. Matjošaityte, tačiau teigė neatsimenantis, kad ji partijai būtų teikusi paslaugas ar gavusi už tai užmokestį.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos ir teisininko Maksimo Reznikovo kandidatūras pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
„Viešojoje erdvėje svarstoma, kad VRK sprendžiant su viena konkrečia partija susijusius klausimus turėjau nusišalinti. Pagrindo nusišalinti nebuvo – aplinkybių, dėl kurių turėčiau tai svarstyti, nesusiklostė“, – nurodo L. Matjošaitytė.
Kaip BNS pirmadienį informavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, pirmadienį buvo gautas asmens pranešimas dėl L. Matjošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo ir komisija vertins, ar pradėti tyrimą dėl šio klausimo.
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