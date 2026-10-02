Kęstutis Budrys vyksta į Suomiją, dalyvaus Helsinkio saugumo forume

Penktajame Helsinkio saugumo forume Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus diskusijoje „Priešakinės valstybės ir saugumo bei pasirengimo ateitis“.
Šiemet forume bus nagrinėjamos Europos saugumo ir gynybos bendradarbiavimo, transatlantinių santykių, technologinio suvereniteto, gynybos inovacijų, energetinio ir klimato stabilumo, branduolinio atgrasymo bei Rusijos vaidmens Europos saugumo aplinkoje temos.
Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai aukšto lygio tarptautinis renginys, suburiantis sprendimų priėmėjus bei gynybos ir saugumo ekspertus diskusijoms aktualiausiais tarptautinio saugumo klausimais.
Helsinkyje taip pat įvyks dvišalis ministro susitikimas su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus pavaduotoju ginklų kontrolės ir tarptautinio saugumo klausimais Thomasu DiNanno (Tomu DiNanu).
Kaip skelbė BNS, antradienį suomių nacionalinis transliuotojas „Yle“ pranešė, kad Suomija stiprins bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste ir kitomis Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) narėmis, o vėliau šiemet planuojama pasirašyti gynybos susitarimą.
JEF vienija JK, Nyderlandus, Šiaurės ir Baltijos šalis, įskaitant Lietuvą.
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