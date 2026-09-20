Kęstutis Budrys išvyksta į Niujorką, dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos renginiuose

Rugsėjo 20–24 dienomis K. Budrys dalyvaus renginiuose, skirtuose tarptautinei paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje „Saugumo ir atsparumo stiprinimas: Baltijos šalių ir JAV darbotvarkė“.
Ministras Niujorke taip pat dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose, susitiks su JAV žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje.
Vizito metu numatyti ir K. Budrio dvišaliai susitikimai.
Į JT Generalinę Asamblėją vyks ir prezidentas Gitanas Nausėda.
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