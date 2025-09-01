Jeglinskas užsimena apie socialdemokratų planus keisti NSGK narių skaičių

„Socialdemokratai ne tik, kad perima šio komiteto pirmininkavimą, bet pasirodė gandai, kad galimai ir nori sumažinti žmonių komitete skaičių. Šiuo metu komitete yra 6 pozicijos (atstovai – ELTA), 6 – opozicijos. Jeigu ten susikerta nuomonės, tai visą laiką būna, jog pirmininko balsas – viską lemiantis“, – Eltai komentavo G. Jeglinskas.
„Supratau, kad noras yra galbūt sumažinti. Padaryti 6 pozicijos (atstovus – ELTA) ir 5 opozicijos“, – pridūrė jis.
Politikas neslėpė, kad sprendimas sumažinti opozicijos narių skaičių komitete būtų žalingas ir išreiškė lūkestį, jog tokių pokyčių socialdemokratai nesiims.
„Tokiu būdu mes tiesiog atveriame galimybes savivaliavimui, ne kontrolei. Parlamentinė kontrolė tampa simboliška, o parlamentinė kontrolė yra būtina, yra reikalinga“, – akcentavo G. Jeglinskas.
„Aš paraginčiau nekeisti komiteto narių proporcijų, o išlaikyti tai, kas bent dabar yra“, – pabrėžė parlamentaras.
R. Motuzas: nebuvo kalbos apie komiteto narių skaičiaus pokyčius
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas R. Motuzas Eltai tvirtino, kad apie G. Jeglinsko įvardijamus NSGK pokyčius valdantieji nekalbėjo.
„Kol kas tikrai nesvarstėme. (...) Nebuvo kalbama nei ten ar opozicija, ar pozicija, tikrai nebuvo kalbos apie sudėtį“, – Eltai tvirtino R. Motuzas.
„Žinote, yra didesnių rūpesčių, dirbame prie programos“, – tęsė jis.
Tiesa, socialdemokratas pažymėjo, jog bendrai apie visų komitetų sudėčių pokyčius bus kalbama po to, kai parlamentas patvirtins naująjį Seimo pirmininką ir jo pavaduotojus.
„Pirmiausiai, turi būti patvirtinti Seimo pirmininkas, vicepirmininkai ir tada einame prie komitetų, kurie bus nauji, ir tada (komitetų – ELTA) sudėtis“, – komentavo R. Motuzas.
Anot jo, natūralu, kad gali keistis sudėtis kituose komitetuose, kuriems pirmininkavo iš koalicijos išmesti demokratų frakcijos nariai arba kuriems vadovavo į ministrus deleguojami parlamentarai.
Iki šiol NSGK pirmininko pareigas eina demokratas G. Jeglinskas. Visgi, socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ valdančiojoje daugumoje nebedirba.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas į NSGK pirmininkus nusprendė siūlyti parlamentarą R. Sinkevičių.
