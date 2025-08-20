Į socialdemokratų būstinę atnešta juodu kaspinu perrišta gėlių puokštė

Gėles atnešęs pilietis tikino tai ketinantis daryti kasdien, iki tol, kol socialdemokratų partija „atsipeikės“.
„Kiekvieną dieną šiai partijai, kuri pardavė Lietuvą, nešiu tokias gėles, kol neatsipeikės“, – teigė vyras.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“. LSDP lyderiai viliasi koalicinę sutartį pasirašyti dar šią savaitę.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
