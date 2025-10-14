Prezidentas: LSDP išsprendus „aušriečių“ koalicijoje klausimą, daugelis problemų atkristų natūraliai

Taip prezidentas kalbėjo po to, kai socialdemokratai nusprendė tęsti darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“, tačiau perimti iš jos Kultūros ministeriją.
„Man atrodo, kad visos tos problemos, kurias dabar patiriame, yra susijusios su tuo, kad valdančiosios koalicijos pagrindinė partija niekaip neišsprendžia (jų – BNS)“, – Akmenėje žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.
„Tą sprendimą buvo galima padaryti ir turbūt daugelis aspektų, kurie dabar gerokai sujaukė mūsų politinį landšaftą, atkristų natūraliai“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, prezidentas praėjusį penktadienį pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną.
Šalies vadovas tuomet teigė, kad „save gerbianti politinė jėga po šių pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės“.
„Kol kas sprendimai nėra padaryti, todėl, kol jie nebus padaryti, manau, mes turėsime pakankamai įtemptą politinę situaciją ir, galimas dalykas, naujus išsišokimus iš šių partijų vadovų“, – kalbėjo šalies vadovas.
