Grikšas: Inovacijos agentūros valdybos narių pasitraukimas nesusijęs su laikinu vadovu

„Vertinome paskyrimus pagal kompetencijas ir jo turimą patirtį. Žmogus (P. Kamaitis – BNS) septynerius metus dirbęs Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, žino, kaip veikia viešasis sektorius, (...) kas susiję su strateginiu planavimu“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras Edvinas Grikšas.
„Pirmadienį tikimės pasirašyti sutartį su atrankų agentūra, kad skaidriai atrinktų tinkamiausią kandidatą (į naujo nuolatinio vadovo pareigas – BNS)“, – pridūrė jis.
„Šitie du klausimai nėra susiję. Valdybos nariai ir pirmininkė mus buvo informavę jau anksčiau, kad jie planuoja baigti savo kadenciją. Tai dėl esamos valdybos nepriklausomų narių atrankos taip pat horizontaliai judėsime su procesais, kad irgi būtų atrinkti depolitizuotai, pagal visas teisines procedūras nauji valdybos nariai“, – aiškino E. Grikšas.
Ministro atstovė Rugilė Augustaitytė BNS patvirtino, kad iš valdybos traukiasi trys nepriklausomi nariai: valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė, Paulius Vertelka ir Justina Klyvienė. Valdyboje yra keturi nepriklausomi nariai.
„Apie sprendimą savo noru trauktis jie pranešė vakar (antradienį – BNS), bet apie planus informavo anksčiau“, – BNS teigė ji.
BNS lapkričio pabaigoje rašė, kad E. Grikšas agentūros Proveržio departamento Biotech Lab skyriaus srities vadovą P. Kamaitį paskyrė vadovauti nuo lapkričio 21 dienos, kol konkurso būdu bus paskirtas naujas nuolatinis agentūros direktorius, bet ne ilgiau kaip iki 2026 metų birželio 15 dienos.
P. Kamaitis pakeitė nuo birželio vidurio įstaigai laikinai vadovavusią jos Pažangos departamento direktorę Patriciją Reut.
Naujo Inovacijų agentūros vadovo konkursą ministerija žada skelbti kitų metų pradžioje.
