Paskelbta Inovacijų agentūros nepriklausomų valdybos narių atranka

„Tikimės pritraukti profesionalus, kurie savo patirtimi sustiprintų agentūros modernizavimo procesus, priemonių įgyvendinimą ir dar didesnę jos naudą šalies ekonomikai“, – sako viceministras Paulius Petrauskas.
Nauji nepriklausomų nariai dirbs iki šios valdybos kadencijos pabaigos, jų paraiškų laukiama iki gruodžio 31 dienos.
Ministras Edvinas Grikšas praėjusią savaitę teigė, kad valdybos narių pasitraukimas nesusijęs su P. Kamaičio paskyrimu.
Iš agentūros valdybos pasitraukė trys nepriklausomi nariai: valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė, „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka ir inovacijų laboratorijos „Future Leadership“ įkūrėja ir vadovaujančioji partnerė Justina Klyvienė.
Nuo 2022 metų rugpjūčio valdybai vadovaujanti A. Paliokaitė feisbuke rašė, kad agentūra gali valstybei sukurti dar daugiau vertės. Pasak jos, tam būtina skaidri vadovo atranka, politinis palaikymas agentūros parengtai 2026-2030 metų strategijai.
Portalas LRT skelbė, kad P. Kamaičio paskyrimas agentūroje buvo netikėtas – apie jį darbuotojai sužinojo pokyčio išvakarėse. Portalas taip pat pranešė apie ministro ir P. Kamaičio asmeninius bei politinius ryšius.
BNS lapkričio pabaigoje rašė, kad E. Grikšas agentūros Proveržio departamento Biotech Lab skyriaus srities vadovą P. Kamaitį paskyrė vadovauti nuo lapkričio 21 dienos, kol konkurso būdu bus paskirtas naujas nuolatinis agentūros direktorius, bet ne ilgiau kaip iki 2026 metų birželio 15 dienos.
P. Kamaitis pakeitė nuo birželio vidurio įstaigai laikinai vadovavusią jos Pažangos departamento direktorę Patriciją Reut.
Pirmadienį ministerija pasirašė sutartį su atrankos agentūra „Amston“, kuri atrinks kandidatą į naujo nuolatinio vadovo pareigas. Jo konkursą ministerija anksčiau žadėjo skelbti kitų metų pradžioje, dabar žada artimiausiu metu.
7 narių Inovacijų agentūros valdyboje yra keturi nepriklausomi nariai.
