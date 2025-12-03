 Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

2025-12-03 09:34
ELTOS inf.

Lapkričio pabaigoje ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo įsakymu paskirtas laikinasis Inovacijų agentūros vadovas Paulius Kamaitis yra ministro bendrapartiečio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininko ir vietos savivaldybės tarybos nario Valdo Kamaičio sūnus, rašo portalas „Delfi“.

Edvinas Grikšas
Edvinas Grikšas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai,nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut.

Visgi ją pakeitė ministro E. Grikšo bendrapartiečio sūnus P. Kamaitis, iki tol trejus metus dirbęs agentūros Proveržio departamento BioTech Lab skyriuje.

Ministerijos pasiteiravus, ar P. Kamaičio tėvo partiškumas nenulėmė ministro pasirinkimo, Ekonomikosi r inovacijų ministerija tą paneigė.

„Tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimams dėl laikino vadovo paskyrimo. Be to, P. Kamaitis nedalyvauja politinėje veikloje“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.

Institucija taip pat nurodė, ka agentūros vadovo konkursą žadama skelbti kitų metų pradžioje.

Šiame straipsnyje:
Edvinas Grikšas
Paulius Kamaitis
inovacijų agentūra
laikinasis vadovas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų