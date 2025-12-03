Inovacijų agentūros laikinuoju vadovu paskirtas Grikšo bendrapartiečio sūnus

Iki P. Kalmanto paskyrimo, iš vadovės pareigų pasitraukus Romualdai Stragienei, Inovacijų agentūrai,nuo birželio laikinai vadovavo Patricija Reut.
Visgi ją pakeitė ministro E. Grikšo bendrapartiečio sūnus P. Kamaitis, iki tol trejus metus dirbęs agentūros Proveržio departamento BioTech Lab skyriuje.
Ministerijos pasiteiravus, ar P. Kamaičio tėvo partiškumas nenulėmė ministro pasirinkimo, Ekonomikosi r inovacijų ministerija tą paneigė.
„Tokios aplinkybės neturi įtakos sprendimams dėl laikino vadovo paskyrimo. Be to, P. Kamaitis nedalyvauja politinėje veikloje“, – atsakyme portalui nurodė ministerija.
Institucija taip pat nurodė, ka agentūros vadovo konkursą žadama skelbti kitų metų pradžioje.
