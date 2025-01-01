 Grikšas kvies bendradarbiauti Švedijos „Saab“

2025-12-04 10:43
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ketvirtadienį Stokholme susitiks su Švedijos gynybos pramonės lyderės „Saab“ vadovybe bei aptars galimus bendrus koncerno ir Lietuvos įmonių projektus, įskaitant gynybos pramonę.

Edvinas Grikšas
Edvinas Grikšas / P. Adamovič / BNS nuotr.

E. Grikšas su „Saab“ vadovais taip pat kalbės, kaip Lietuvos įmonės galėtų labiau įsitraukti į tarptautines tiekimo grandines, pranešė ministerija.

„Tikslas – ne tik plėsti dialogą, bet ir atverti kelią konkretiems projektams, kurie stiprintų Lietuvos technologinę ir pramoninę bazę. Matome didelį potencialą pritraukti aukštos pridėtinės vertės investicijas, padidinti Lietuvos įmonių įsitraukimą į tarptautines tiekimo grandines“, – pranešime sakė E. Grikšas.

Ministras taip pat susitiks su šalies tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ir užsienio prekybos ministru Benjaminu Dousa (Dusa), aptars Lietuvos ir Švedijos ekonominį bendradarbiavimą, eksporto galimybes ir investicijų pritraukimą.

Dar E. Grikšas Stokholme dalyvaus trišaliame Lietuvos, Švedijos ir Ukrainos gynybos pramonės forume, kur pasirašys memorandumus dėl šalių pramonės bendradarbiavimo ir bendrų projektų plėtros.

