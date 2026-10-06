Gitanui Nausėdai įteiktas aukščiausias Italijos apdovanojimas

Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas Sergio Mattarella (Serdžas Matarela).
Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimą, kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.
G. Nausėda pabrėžė, kad Italija yra svarbi Lietuvos partnerė ir sąjungininkė Europos Sąjungoje bei NATO, o Lietuvos ir Italijos santykius sieja glaudus politinis dialogas, aktyvus ekonominis bendradarbiavimas ir tvirti žmonių ryšiai.
Jis padėkojo Italijai už aktyvų dalyvavimą NATO oro gynybos misijoje Baltijos šalyse ir indėlį į Lietuvos bei viso regiono saugumą.
„Italijos karių buvimas mūsų regione yra konkretus sąjungininkų solidarumo pavyzdys. Turime ir toliau stiprinti NATO rytinio flango gynybą, didinti realius gynybos pajėgumus ir užtikrinti, kad Aljanso gynybos planai būtų tinkamai įgyvendinami“, – teigė Lietuvos vadovas.
Aptariant Rusijos karą prieš Ukrainą, G. Nausėda pabrėžė, kad Europos saugumas yra neatsiejamas nuo Ukrainos gebėjimo apsiginti ir atsispirti Rusijos agresijai. Lietuvos vadovo teigimu, Europa turi išlaikyti vienybę ir toliau stiprinti paramą Ukrainai.
Prezidentas taip pat išskyrė pagrobtų ir į Rusiją deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo klausimą.
Lietuva šį klausimą laiko neatidėliotinu humanitariniu prioritetu ir remia praktines vaikų paieškos, grąžinimo, šeimų suvienijimo bei jų reintegracijos iniciatyvas.
Prezidentai taip pat aptarė artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai. G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva pirmininkavimo metu sieks stiprinti Europos vienybę, saugumą ir atsparumą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai, išlaikyti ES plėtros pagreitį ir stiprinti Europos konkurencingumą.
„Lietuvos pirmininkavimo tikslas – stipresnė, saugesnė ir konkurencingesnė Europa. Sieksime veikti kaip sąžininga ir nešališka tarpininkė, telkdami valstybes nares bendriems sprendimams“, – teigė jis.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pusmetį nuo 2027 metų sausio 1 dienos.
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