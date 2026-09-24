 Gitanas Nausėda lankysis Majamyje: dalyvaus Lietuvos ir JAV verslo forume

Gitanas Nausėda lankysis Majamyje: dalyvaus Lietuvos ir JAV verslo forume

2026-09-24 06:46
BNS inf.

Jungtinėse Valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pradeda dviejų dienų darbo vizitą Majamyje.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir JAV verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais, investuojančiais JAV.

G. Nausėda taip pat dalyvaus Majamio-Deido koledžo (Miami Dade College) renginyje „Lithuania: A Contributor to the U.S. Global Role“.

Vizito JAV metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje „Saulėtas krantas“.

Kaip rašė BNS, G. Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi į pasaulio lyderius.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
vizitas JAV
Verslo forumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų