Gitanas Nausėda lankysis Majamyje: dalyvaus Lietuvos ir JAV verslo forume

Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir JAV verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais, investuojančiais JAV.
G. Nausėda taip pat dalyvaus Majamio-Deido koledžo (Miami Dade College) renginyje „Lithuania: A Contributor to the U.S. Global Role“.
Vizito JAV metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje „Saulėtas krantas“.
Kaip rašė BNS, G. Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės Asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi į pasaulio lyderius.
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