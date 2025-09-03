Gabrielius Landsbergis: „aušriečių“ keliamos rizikos nedingo, prezidentas yra koalicijos iešmininkas

„Tai sukėlė labai didelį nerimą – ar Lietuva vis dar tebėra partneris“, – interviu Eltai sakė G. Landsbergis.
„Buvo keli tekstai, kurie pasiekė platų žmonių būrį. Juose buvo rašyta, kad Lietuvoje formuojama kairioji koalicija, kurioje dalyvaus antisemitai, homofobai ir antivakseriai. Čia ne mano citata, čia Vakarų žiniasklaida suinterpretavo tai, kas vyksta Lietuvoje“, – pridūrė jis.
Dar prieš Seimo rinkimus atsiriboti nuo „Nemuno aušros“ raginęs konservatorius yra įsitikinęs, kad daug kritikos sulaukusi atsinaujinusi koalicija yra ne tik socialdemokratų, bet ir prezidento Gitano Nausėdos pasirinkimas.
„Manau, galima sakyti, kad jie dalinasi atsakomybe, bet Prezidentūra šiuo atveju yra šios koalicijos iešmininkas“, – sakė G. Landsbergis ir kritiškai įvertino prezidento pareiškimus, esą dabartinei koalicinei sudėčiai iš esmės nebuvo alternatyvų.
„Juk buvo kitų alternatyvų koalicijos formavimui. Šimtu procentu“, – tikino jis.
Iš aktyvios politikos pasitraukęs konservatorius sako, kad galima tik svarstyti, kodėl šalies vadovas G. Nausėda leido tokiai koalicijai susiformuoti.
„Nematau didelės tragedijos, kad prezidentas formuoja ir prisiima atsakomybę už politinį chaotišką Seimą, bet esminis klausimas yra – dėl ko. Šio atsakymo aš neturiu“, – sakė G. Landsbergis.
„Veikiausiai dėl to, kad bendras jėgų balansas svirtų į Prezidentūros pusę“, – retoriškai svarstydamas apibendrino jis.
ELTA primena, kad naujosios valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime – sutarė dėl bendro darbo ir pasirašė koalicinę sutartį.
Į koaliciją liko nepakviesta anksčiau daugumoje dirbusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Pastarosios lyderiai pareiškė negalį dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“.
Pernai rudenį socialdemokratams pakvietus „aušriečius“ į koaliciją, prezidentas G. Nausėda tokį sprendimą pavadino klaida ir patikino netvirtinsiąs partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į Vyriausybę.
„Nemuno aušrai“ išlikus ir naujoje koalicijoje, šalies vadovas teigė, jog „aušriečių“ dalyvavimas daugumoje „tebėra klaida, tačiau sunkiai išvengiama“. Jo vertinimu, socialdemokratai iš esmės neturėjo kitų alternatyvų.
G. Nausėda taip pat teigė manantis, kad antisemitiniais pareiškimais Seimo nario priesaiką sulaužęs „aušriečių“ lyderis padarė atitinkamas išvadas ir suprato, kad jo elgesys kenkia jam pačiam. Be to, šalies vadovo teigimu, R. Žemaitaičio pasisakymai nebekelia klausimų ir užsienio partneriams.
