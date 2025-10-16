Prezidentas po Landsbergio kritikos dėl Cichanouskajos jį pavadino opozicijos lyderiu emigracijoje

„Na, kad ponas Landsbergis pastaruoju metu nuolat išreiškia tam tikrų pasiūlymų, pastabų arba susirūpinimų – na, ką gi, opozicijos lyderis emigracijoje gali tai daryti. Prisimindamas, kad tuomet, kai jis buvo valdančioje koalicijoje ir kildavo kritinė situacija, jis kažkur tai nuolat pradingdavo, galbūt net ne Lietuvoje, o salose būdavo – tai mane tai šiek tiek ramina, kad pastaruoju metu jis taip dažnai rodosi viešojoje erdvėje. Reiškia, viskas yra tvarkoje Lietuvoje ir nėra kažkokia kritinė situacija“, – ironizuodamas ketvirtadienį LRT televizijai kalbėjo G. Nausėda.
Taip jis reagavo į G. Landsbergio pareiškimus, jog Lietuva, mažindama Baltarusijos opozicionierės apsaugą, rizikuoja savo reputacija tarptautinėje erdvėje. Konservatoriams adresuotame laiške buvęs politikas taip pat teigė manantis, kad sprendimuose dėl mažinamos S. Cichanouskajos apsaugos nemato „nieko kito, kaip tik norą kuo greičiau grįžti prie bendravimo su A. Lukašenka“.
Savo ruožtu G. Nausėda kartoja, kad Baltarusijos opozicijos lyderės apsauga sumažinta atsižvelgiant į atsakingų tarnybų išvadas. Todėl, pasak jo, ir Lietuvos signalai, siunčiami tarptautinei bendruomenei, nesikeičia.
„Tikrai viskas lieka taip, kaip buvę, ir ponia Cichanouskaja tebėra mūsų valstybės svečias. Mes tikrai sudarome užuovėją žmonėms, kurie yra persekiojami kaip opozicijos žmonės“, – dėstė prezidentas.
„Dėl ponios Cichanouskajos niekas nesikeičia. Manau, kad signalus tarptautinei bendruomenei, kuriuos mes siunčiame – jie lieka tokie patys. Ir pačios ponios Cichanouskajos ir jos komandos darbas yra įvertinti, ar jie nori likti Lietuvoje, ar nori rinktis kitą vietą. Bet kuriuo atveju iš mūsų pusės niekas nesikeičia“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
