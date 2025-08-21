Derybose „valstiečiams“ teks sumažinti apetitą?

Politologas, buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas Liutauras Gudžinskas pastebi, kad derybos vyksta neįprastai. Paprastai, sako jis, partijos priima sprendimus tarpusavyje ir tik tuomet kreipiasi į rajonų skyrius, o dabar viskas prasidėjo balsavimais rajonų skyriuose.
Jo manymu, tai gali reikšti, kad ieškoma naujų būdų išeiti iš ganėtinai sudėtingos situacijos.
„Matyt, norėta vienaip ar kitaip atsisveikinti su Sauliumi Skverneliu ir ieškota, kaip tai legitimizuoti. Bet man atrodo, kad buvo paskubėta. O matant, kaip sudėtingai LSDP rado kandidatą į premjerus, atrodo, kad po Gintauto Palucko atsistatydinimo partija išgyvena krizę“, – svarstė L. Gudžinskas.
Taip pat jis sako, kad LSDP įvarė save į kampą, nes iš formuojamos koalicijos išmetę vienus potencialius partnerius dar nebuvo suderėję su kitais, t. y. su LVŽS, o tai jiems suteikia derybinį pranašumą.
Visas reportažas – „Žinių radijo" vaizdo įraše:
„Jei jie visgi nuspręstų nesijungti, dauguma būtų labai trapi“, – konstatavo politologas.
Tačiau trapūs, pasak jo, yra ir „valstiečiai“, kurių vos šeši, su Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu bei LLRA-KŠS. Tai, kad į derybas jie atsinešė tiek daug punktų, gali reikšti, kad ir patys tarpusavyje negeba susitarti.
Didžiausi nesutarimai tarp galimų koalicijos partnerių kyla dėl partnerystės ir mokesčių reformos, kurią „valstiečiai“ jau ne sykį kritikavo. Tačiau socialdemokratai prie šios reformos grįžti nebenori.
Visgi politologas L. Gudžinskas mano, kad potencialiems partneriams pavyks susitarti.
Jų apetitas turi būti suvaldytas.
„Linkstu manyti, kad bus rastas sprendimas tiek dėl programinių punktų, tiek dėl pasidalijimo ministerijomis. Žiūrint iš šalies atrodo, kad „valstiečiams“ naudinga būti valdančiojoje daugumoje, pagaliau vėl būti matomiems, jiems tai turėtų būti parankus veiksnys ruošiantis būsimiems savivaldybių rinkimams“, – kalbėjo politologas.
Jis sako nemanantis, kad kils problemų dėl partnerystės, nes šis klausimas toliau greičiausiai bus svarstomas ne valdančiosios daugumos, o drauge su opozicija. Taip pat politologas nemato realių galimybių keisti mokesčių reformą, nes mokesčiai buvo didinami siekiant ypač svarbių tikslų – didesnio finansavimo gynybai ir didesnio stabilumo biudžete.
„Bet „valstiečiai“, jei iš tiesų nori į valdančiąją daugumą, turi suvokti, kad jų reikalavimai negali būti pertekliniai. Jų apetitas turi būti suvaldytas“, – akcentavo L. Gudžinskas.
Jo manymu, LVŽS negali tikėtis daugiau nei dviejų ministerijų.
